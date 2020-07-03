Юрченко: самостоятельно выплатить штраф мы не можем — таких средств в ВФЛА нет

Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Евгений Юрченко прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг ВФЛА и Международной легкоатлетической федерацией (World Athletics).
«Решения, прозвучавшие во вчерашнем заявлении World Athletics, вызвали у меня глубокое разочарование. Отказ в выдаче нейтрального статуса — тяжелейший удар по спортсменам. Я уже говорил ранее и мнения своего не изменил. На мой взгляд, увязка выдачи нейтрального статуса с выплатой штрафа по делу Лысенко — неприемлемый шаг, но World Athletics этот шаг сделала. Мне очень жаль, что в этой ситуации основной удар — страшный, катастрофический — приходится на наших спортсменов, которые являются заложниками тех ошибок, которые были допущены известными нам людьми в предыдущий период.
Выплата штрафов в сложившейся экономической ситуации для нас оказалась неподъёмной. Таких средств у федерации нет. Мировой экономический кризис, связанный с последствиями пандемии коронавируса, не обошёл стороной и ВФЛА, находившуюся и до пандемии в крайне нестабильном финансовом состоянии. Средства не были найдены.
Я комментировал ранее и хочу повторить: самостоятельно решить проблему выплаты штрафов мы не можем. При этом с нашей стороны касательно поиска этих средств было сделано всё возможное.
World Athletics, к сожалению, отказывается учитывать экономическую и эпидемиологическую ситуации, и тот ущерб, который был нанесён пандемией в России и мире.
Будем продолжать переговоры по возможным путям выхода из этого кризиса», — говорится в заявлении Юрченко, опубликованном на официальном сайте ВФЛА.
Напомним, World Athletics отказала ВФЛА в продлении сроков выплаты штрафа за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть недопущены к международным соревнованиям.
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