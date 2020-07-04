Клуб «Вашингтон Редскинз» может сменить название из-за обвинений в расизме

Клуб по американскому футболу «Вашингтон Редскинз» проведёт глубокий анализ своего названия. Как сообщается на официальном сайте «Редскинз», итогом анализа может стать переименование организации.



«Этот вопрос является личным для меня. С нетерпением ожидаю отклика владельца команды Дэна Снайдера. Хочу убедиться, что мы оба рассчитываем продолжить миссию чествования коренных жителей Америки», — цитирует главного тренера команды Дона Ривера CNN.



Помимо общественного давления у «Вашингтонских краснокожих» проблемы со спонсорами. Компания FedEx, владеющая правами на название стадиона команды, попросила клуб сменить название. Аналогичная просьба поступила и из фирмы Nike, которая поставляет экипировку команде. С обращением выступила и компания PepsiCo, являющаяся партнёром клуба: «Считаем, настало время перемен».