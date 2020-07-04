Анна Вяхирева претендует на звание лучшего игрока года по версии IHF

Правая полусредняя ЖГК «Ростов-Дон» и сборной России Анна Вяхирева вошла в список претендентов на награду лучшему игроку 2019 года по версии Международной федерации гандбола (IHF), сообщается на официальном сайте организации.



Кандидаты были выбраны в январе группой из 18 экспертов, состоящей из девяти тренеров и девяти экспертов IHF. Соперницами Вяхиревой за престижную награду станут Эставана Полман, Лоис Аббинг, Тесс Вестер (все — Нидерланды) и Стине Бредаль Офтедаль (Норвегия).



Напомним, В 2019 году сборная России, капитаном которой является Вяхирева, завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Вместе с «Ростовом-Дон» Анна стала победительницей чемпионата, Кубка и Суперкубка России и сумела дойти до финала Лиги чемпионов.



Главный тренер ЖГК «Ростов-Дон» и сборной России испанец Амброс Мартин попал в список номинантов на звание лучшего тренера года по версии IHF.

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