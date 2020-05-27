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Анну Вяхиреву признали MVP сезона в Суперлиге

Анну Вяхиреву признали MVP сезона в Суперлиге
Другие / Гандбол 0

Гандболистка клуба «Ростов-Дон» Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком чемпионата России в минувшем сезоне, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР). 31-летняя Вяхирева получила награду по итогам голосования, в котором принимали участие тренеры клубов, журналисты и болельщики. Вяхирева является пятикратной чемпионкой России.

Минувший гандбольный сезон был завершён досрочно. Чемпионом был признан «Ростов-Дон», второе место заняла «Лада», третье — ЦСКА.

У мужчин самым ценным игроком сезона был признан представитель «Виктора» Антон Отрезов. Чемпионами России среди мужчин стали «Чеховские Медведи», «Виктор» впервые в своей истории завоевал медали, заняв второе место. Третья строчка досталась клубу «Университет-Нева».

Разыгрывающего «Виктора» Антона Отрезова признали MVP чемпионата России
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