Анну Вяхиреву признали MVP сезона в Суперлиге
Гандболистка клуба «Ростов-Дон» Анна Вяхирева была признана самым ценным игроком чемпионата России в минувшем сезоне, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР). 31-летняя Вяхирева получила награду по итогам голосования, в котором принимали участие тренеры клубов, журналисты и болельщики. Вяхирева является пятикратной чемпионкой России.
Минувший гандбольный сезон был завершён досрочно. Чемпионом был признан «Ростов-Дон», второе место заняла «Лада», третье — ЦСКА.
У мужчин самым ценным игроком сезона был признан представитель «Виктора» Антон Отрезов. Чемпионами России среди мужчин стали «Чеховские Медведи», «Виктор» впервые в своей истории завоевал медали, заняв второе место. Третья строчка досталась клубу «Университет-Нева».
Разыгрывающего «Виктора» Антона Отрезова признали MVP чемпионата России
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