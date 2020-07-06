У новозеландского регбиста надвое раскололась челюсть после контакта с соперником. Фото
Новозеландский регбист Сиа Солиола опубликовал на своей странице в «Инстаграме» рентгеновский снимок перелома лицевой кости. Спортсмен получил травму в результате столкновения с соперником в матче чемпионата Австралии по регби с участием команд «Канберра Райдерс» и «Иллаварра Драгонс».
«По крайней мере зубы остались целы», — подписал он фото.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Солиолы.
Регбилиг — разновидность регби, контактная командная игра с овальным мячом, который игроки каждой команды, передавая друг другу руками и ногами, пытаются приземлить в зачётном поле или забить в Н-образные ворота. Регбилиг особенно популярен в Англии, Австралии, Новой Зеландии и Франции.
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