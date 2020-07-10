Четырёхкратная чемпионка ОИ Симона Байлз попала на обложку нового номера Vogue. Фото

Четырёхкратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз попала на обложку августовского номера журнала Vogue. На первом фото Байлз выполняет растяжку, на втором — демонстрирует мышцы спины и плечевого пояса.

Фото: https://www.vogue.com/

23-летняя Байлз также является 19-кратной чемпионкой мира — это рекорд первенств планеты. Пять раз Симона завоёвывала золото в личном многоборье. По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (30 медалей) американка занимает второе место в истории спортивной гимнастики, уступая только советской гимнастке Ларисе Латыниной. Помимо американского гражданства у Байлз также есть гражданство Белиза, откуда родом её мать. Симона называет Белиз своей второй родиной. У неё есть сестра Адрия, которая также занимается гимнастикой.