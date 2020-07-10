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Четырёхкратная чемпионка ОИ Симона Байлз попала на обложку нового номера Vogue. Фото

Четырёхкратная чемпионка ОИ Симона Байлз попала на обложку нового номера Vogue. Фото
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная олимпийская чемпионка американская гимнастка Симона Байлз попала на обложку августовского номера журнала Vogue. На первом фото Байлз выполняет растяжку, на втором — демонстрирует мышцы спины и плечевого пояса.

Фото: https://www.vogue.com/

Фото: https://www.vogue.com/

23-летняя Байлз также является 19-кратной чемпионкой мира — это рекорд первенств планеты. Пять раз Симона завоёвывала золото в личном многоборье. По общему количеству наград с Олимпийских игр и чемпионатов мира (30 медалей) американка занимает второе место в истории спортивной гимнастики, уступая только советской гимнастке Ларисе Латыниной. Помимо американского гражданства у Байлз также есть гражданство Белиза, откуда родом её мать. Симона называет Белиз своей второй родиной. У неё есть сестра Адрия, которая также занимается гимнастикой.

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