Гимнастка Солдатова сообщила, что её отец заразился коронавирусом

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике, 22-летняя россиянка Александра Солдатова, отвечая на вопросы подписчиков аккаунта в «Инстаграме», сообщила о заражении коронавирусом своего отца. По словам спортсменки, в настоящее время мужчина излечился.



«Есть ли у меня коронавирус? Нет, но мой отец переболел им. Выздоровел и сейчас чувствует себя лучше всех. Я им горжусь!» — написала Солдатова.



Помимо четырёх золотых медалей чемпионатов мира, Александра является трёхкратной чемпионкой Европы (все — в командных соревнованиях). Трижды она становилась второй на чемпионатах мира, ещё четыре раза была серебряным призёром европейских первенств.

Ранее Солдатова выложила видео, на котором в растяжке поставила кружку на ногу и отпила, стоя на другой ноге.