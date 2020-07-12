Подчуфарова: хорошо понимаю легкоатлетов, которые хотят сменить спортивное гражданство

Биатлонистка Ольга Подчуфарова, которая находится в процессе перехода в сборную Словении, поддержала российских легкоатлетов, желающих сменить спортивное гражданство после потери возможности выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Лёгкая атлетика — это индивидуальный вид спорт. Как и биатлон. Там ты выступаешь под российским флагом, но всё-таки за себя. Кто бы что ни говорил, ты реализуешь в первую очередь собственные амбиции. И я очень хорошо понимаю людей, которые сейчас хотят сменить спортивное гражданство. Потому что вся их жизнь и карьера заточена на спорте. Дело даже не в возможном пропуске Олимпиады. Их, по большому счёту, просто лишают возможности заниматься своей профессией.

Просто давайте подумаем, что на чаше весов. Тут либо человек уходит в другую страну и продолжает карьеру, либо он просто заканчивает карьеру. И какую пользу кому даёт второй вариант? Просто не давать людям реализоваться в жизни, но ради чего? Они ведь при любых раскладах остаются нашими, и все это будут знать. Это как с нейтральным флагом. Кто-то называет выступление под ним позором, но если убрать пафос, то чем лучше не выступать вообще? Все же знают, из какой страны эти спортсмены.

Не понимаю этого. Ну отпустите их уже, если не можете помочь. Процесс перехода, поверьте, это очень непросто. Меня тоже упрекали, якобы я пошла лёгким путем. Ребята, это далеко не самый лёгкий путь. Просто мало кто представляет, с чем тут нужно сталкиваться. Так зачем же ещё больше усложнять жизнь легкоатлетам? Они и так настрадались за эти пять лет. Я говорю именно про чистых спортсменов, которые ни в чём не виноваты. Их очень жалко. Рушатся карьеры спортсменов, но никто ответственности за это не несёт. Наоборот ещё их кто-то пытается выставить с нелучшей стороны. Всё это грустно», — приводит слова Подчуфаровой «Спорт-экспресс».