Мария Ласицкене допустила уход из сборной России в связи с ситуацией вокруг ВФЛА

Российская прыгунья в высоту, трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене заявила, что может уйти из сборной России.



«В сегодняшних условиях нельзя исключать любой вариант моих дальнейших действий, в том числе и уход из сборной.



Я устала от беспредела, творящегося последние пять лет, безнаказанности и бездействия руководителей нашего спорта, не защищающих должным образом чистых атлетов», — цитирует спортсменку «Матч ТВ».



Напомним, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) отказала Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в продлении сроков выплаты штрафа за нарушение антидопинговых правил. ВФЛА была обязана выплатить $ 5 млн до 1 июля, однако сделано этого не было. По этой причине российские легкоатлеты могут быть недопущены к международным соревнованиям.

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