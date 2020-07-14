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Билял Махов затруднился описать эмоции после того, как его признали чемпионом ОИ-2012

Билял Махов затруднился описать эмоции после того, как его признали чемпионом ОИ-2012
Другие / Борьба 0

Российский борец вольного стиля Билял Махов рассказал об эмоциях, которые испытал после того, как его признали чемпионом Олимпийских игр 2012 года, проходивших в Лондоне. Махов был признан чемпионом после дисквалификации спортсменов-финалистов. На Играх 2012 года Махов проиграл в полуфинале.

«Как и все, узнал из СМИ. Сложно описать впечатления, потому что самые яркие эмоции бывают, только когда выигрываешь медаль на ковре, выцарапываешь победу, претерпеваешь трудности, борешься за несколько мгновений радости, когда судья тебе поднимает руку, а потом восходишь на пьедестал. Всё именно ради этих минут. Это тот путь, после которого награду можно назвать действительно долгожданной», — сказал Махов «RT на русском».

Помимо Махова чемпионом Олимпийских играх был признан иранец Комейль Гасеми, который также уступил в полуфинале.

Российский борец Билял Махов объявлен чемпионом ОИ-2012. На тех Играх он завоевал бронзу
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