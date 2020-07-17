Гимнаст Никита Нагорный спрыгнул с плеч напарника, исполнив сальто назад
Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный на своей странице в «Инстаграме» опубликовал новое видео. Известный спортсмен, стоя на плечах напарника, исполнил сальто назад прогнувшись и успешно приземлился на гимнастический коврик, лежащий на мате.
Видео можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».
Нагорный является действующим чемпионом Европы и мира в многоборье. Оба титула гимнаст завоевал в 2019 году. Никита — серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года в команде. В его активе пять медалей чемпионатов мира и семь наград континентального первенства, шесть из которых золотые.
В июне после перерыва, связанного с пандемией коронавируса, Нагорный возобновил тренировки в составе сборной России.
Никита Нагорный, исполняя сальто, перелетел через компанию друзей. Видео
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