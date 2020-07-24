«Пусть соберёт остаток сил в кулак и дождётся помощи». Уткин — о пропавшем Иваницком

Известный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на новость о пропаже прославленного борца-тяжеловеса, чемпиона Олимпийских игр 1964 года в Токио (Япония) Александра Иваницкого. Ранее стало известно, что Иваницкий пропал в лесу, когда пошел за грибами. Сейчас спортсмену 82 года.

«Пропал Александр Иваницкий, один из наших великих борцов, супертяж, олимпийский чемпион 64 года в Токио. Пошёл за грибами и пропал. 82 года…

У нас на «Плюсе» комментировал борьбу его сын Володя, а сам Александр довольно долго возглавлял спортивную редакцию на ЦТ. Я могу много чего о нём вспомнить, но это будет напоминать интонацией сами знаете что; а я хочу надеяться, что всё обойдется.

Пусть в том месте, где его оставили силы, Александр Владимирович соберёт в кулак их остаток, дождётся помощи и вернётся домой. Его ищут. Стану верить в это», — написал у себя в телеграм-канале Уткин.