Гимнастка Солдатова поделилась летним фото в купальнике

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. Судя по подписи, снимки были сделаны задолго до пандемии коронавируса.

«Летом полагаются летние фото, и пусть я сейчас не там», — подписала снимок Солдатова.

Посмотреть фотографию можно на странице Александры Солдатовой в "Инстаграме".

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

Ранее Солдатова опубликовала фотографии в элегантном чёрном платье.