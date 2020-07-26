Гимнастка Солдатова поделилась летним фото в купальнике
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. Судя по подписи, снимки были сделаны задолго до пандемии коронавируса.
«Летом полагаются летние фото, и пусть я сейчас не там», — подписала снимок Солдатова.
Посмотреть фотографию можно на странице Александры Солдатовой в "Инстаграме".
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
Ранее Солдатова опубликовала фотографии в элегантном чёрном платье.
«Ноги шикарные». Подписчикам понравились фото гимнастки Солдатовой в чёрном платье
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