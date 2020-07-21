«Ноги шикарные». Подписчикам понравились фото гимнастки Солдатовой в чёрном платье
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова выложила в «Инстаграм» две новые фотографии. На снимках спортсменка позирует в чёрном платье.
«Я тут постою немножко», — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.
Вот что написали подписчики Солдатовой в комментариях к соответствующему посту спортсменки.
«Ноги шикарные».
«Не поскупилась же природа...»
«Камера любит Александру».
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
Гимнастка Солдатова стукнула мячом об пол и дотянулась до него ногой в растяжке. Видео
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