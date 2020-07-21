«Ноги шикарные». Подписчикам понравились фото гимнастки Солдатовой в чёрном платье

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова выложила в «Инстаграм» две новые фотографии. На снимках спортсменка позирует в чёрном платье.

«Я тут постою немножко», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.

Вот что написали подписчики Солдатовой в комментариях к соответствующему посту спортсменки.

«Ноги шикарные».

«Не поскупилась же природа...»

«Камера любит Александру».

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).