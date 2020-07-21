Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Ноги шикарные». Подписчикам понравились фото гимнастки Солдатовой в чёрном платье

«Ноги шикарные». Подписчикам понравились фото гимнастки Солдатовой в чёрном платье
Другие / Прочие виды спорта 0

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова выложила в «Инстаграм» две новые фотографии. На снимках спортсменка позирует в чёрном платье.

«Я тут постою немножко», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.

Вот что написали подписчики Солдатовой в комментариях к соответствующему посту спортсменки.

«Ноги шикарные».
«Не поскупилась же природа...»
«Камера любит Александру».

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

Гимнастка Солдатова стукнула мячом об пол и дотянулась до него ногой в растяжке. Видео
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020