Григорий Родченков: навсегда дисквалифицировать российских легкоатлетов будет правильно
Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью, в котором заявил, что российских легкоатлетов стоит отстранить навсегда.
«Дело Лысенко — это невероятное мошенничество. Сейчас глава World Athletics Себастьян Коу готов навсегда дисквалифицировать российских легкоатлетов. И это правильно, потому что если в российской атлетике человека нельзя признать виновным, он однозначно в чём-то замешан», — приводит слова Родченкова BBC.
Сообщается, что во время интервью, которое состоялось в Zoom, лицо Родченкова было замотано шарфом, а также скрыто под тёмными очками и шляпой. Он заявил, что сейчас его невозможно узнать, а помимо внешности он изменил манеру поведения и жестикуляции.
Григорий Родченков: Россия должна быть полностью отстранена от Олимпиады в Токио
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