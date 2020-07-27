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Григорий Родченков: навсегда дисквалифицировать российских легкоатлетов будет правильно

Григорий Родченков: навсегда дисквалифицировать российских легкоатлетов будет правильно
Другие / Лёгкая атлетика 0

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью, в котором заявил, что российских легкоатлетов стоит отстранить навсегда.

«Дело Лысенко — это невероятное мошенничество. Сейчас глава World Athletics Себастьян Коу готов навсегда дисквалифицировать российских легкоатлетов. И это правильно, потому что если в российской атлетике человека нельзя признать виновным, он однозначно в чём-то замешан», — приводит слова Родченкова BBC.

Сообщается, что во время интервью, которое состоялось в Zoom, лицо Родченкова было замотано шарфом, а также скрыто под тёмными очками и шляпой. Он заявил, что сейчас его невозможно узнать, а помимо внешности он изменил манеру поведения и жестикуляции.

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