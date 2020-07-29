«День на яхте». Клишина порадовала поклонников фото в золотистом купальнике

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новую запись. Спортсменка выложила два новых фото с отдыха. На первом из них она сидит в купальнике и коротких шортах на яхте, а на втором — в золотистом купальнике на пирсе.

«День на яхте», — подписала фото Клишина.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Клишиной.

Ранее спортсменка сообщила, что отправляется в отпуск из-за отсутствия в ближайшее время соревнований. Также она пообещала много «отпускного спама».

Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014).



Клишина с 2013 года живёт и тренируется в США. Именно по этой причине в июле 2016 года Дарья стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен.



Лучший результат спортсменки – 7,05 м – был показан в 2011 году на чемпионате Европы среди молодёжи.