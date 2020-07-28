Дарья Клишина опубликовала новое фото и пообещала «спам с отдыха»

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новое фото. Легкоатлетка сообщила, что отправилась в отпуск. На новом фото она сидит за столиком в кафе.
«В связи с отсутствием соревновательного сезона мы с тренером решили взять небольшой перерыв в тренировочном процессе. Так что, несколько следующих недель будет спам с отдыха. Ждите тёплых фото», — написала спортсменка.
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Клишиной.
Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014).
Клишина с 2013 года живёт и тренируется в США. Именно по этой причине в июле 2016 года Дарья стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен.
Лучший результат спортсменки – 7,05 м – был показан в 2011 году на чемпионате Европы среди молодёжи.
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