Матыцин: сделаем всё, чтобы минимизировать риски смены гражданства российских легкоатлетов

Министерство спорта России сделает всё возможное, чтобы минимизировать риски при смене гражданства ведущих российских легкоатлетов, заявил Олег Матыцин.

Сегодня, 30 июля, состоится заседание совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Напомним, Всероссийская федерация лёгкой атлетики не выплатила штраф в размере $ 5 млн, наложенный из-за допинговых нарушений. После этого руководство World Athletics приняло решение перестать рассматривать заявки россиян на получение нейтрального статуса.

«Мои ожидания если не совсем оптимистичны, то конструктивны. Надеюсь, такую же позицию займёт сегодня совет World Athletics. Мы сделаем всё возможное, чтобы минимизировать риски смены гражданства наших ведущих атлетов и обеспечить им комфортное развитие как спортсменам и личностям», — приводит слова Матыцина ТАСС.