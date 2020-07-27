Олег Матыцин: мы не можем вмешиваться во взаимодействие ВФЛА с World Athletics

Министр спорта РФ Олег Матыцин поделился мнением о кризисе в российской лёгкой атлетике. Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не выплатила штраф в размере $ 5 млн, наложенный из-за допинговых нарушений. После этого руководство World Athletics приняло решение перестать рассматривать заявки россиян на получение нейтрального статуса. Без этого статуса российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях. Матыцин подчеркнул, что ВФЛА должна самостоятельно взаимодействовать с World Athletics.

«Мы как государственный орган сделаем всё возможное по проведению календаря, по защите интересов, в том числе по сохранению финансовой заинтересованности спортсменов в участии в наших соревнованиях. Всё, что касается календаря, обеспечения соревнований, сохранения ставок спортсменов и тренеров — это не ставится под сомнение. Взаимодействие же с World Athletics — это прерогатива федерации, мы не можем вмешиваться», — приводит слова Матыцина ТАСС.