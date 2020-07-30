Плотников: решение World Athletics вселило надежду в наших спортсменов

Исполняющий обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Алексей Плотников прокомментировал решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), по которому срок выплаты штрафа ВФЛА продлён до 15 августа.



«Сегодняшнее решение воспринято мною лично и президиумом ВФЛА с большим энтузиазмом и позитивом. Хотел бы поблагодарить совет WA, эти решения позволили нам получить отсрочку по комплексу вопросов — выплате штрафа, разработке плана по восстановлению, а главное, у наших спортсменов появилась надежда на выступление на международных стартах. Это очень позитивное и вдохновляющее решение.



Хотел бы также поблагодарить Министерство спорта РФ, Олимпийский комитет России за поддержку, помощь и неоценимый вклад в нашу общую работу по отстаиванию интересов российской лёгкой атлетики.



Предстоит огромнейшая работа. Первое заседание комиссии по восстановлению мы провели 27 июля. На нём как раз и было принято решение разработать и предоставить на согласование WA подробнейший план по выходу ВФЛА из кризиса. Будем проект этого важнейшего документа обсуждать уже на втором заседании, которое должно пройти 7 августа. На заседании обсудим и все рекомендации, которые прозвучали сегодня на совете.



ВФЛА, согласно уставу, отвечает за развитие лёгкой атлетики в стране. Именно её развитие на основе новой смысловой платформы, учитывающей и идеалы чистого спорта, и интересы прежде всего спортсменов, и грамотные коммуникации со Всемирной легкоатлетической ассоциацией, и те реформы, которые нам так необходимы, мы учтём в плане по восстановлению. Хотел бы подчеркнуть, главная цель федерации — дать спортсменам максимальные условия для реализации потенциала и при этом стать равноправным членом WA в борьбе за чистый спорт и продвижение королевы спорта в мире.



Конечно, работы предстоит очень много, впереди сложный путь, но, уверен, консолидированными усилиями у нас всё получится», — цитирует Плотникова официальный сайт ВФЛА.

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