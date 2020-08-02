«Газпром-Югра», «Тюмень» и «Синара» одержали по две победы в четвертьфинале ЧР

В чемпионате России по мини-футболу среди команд Суперлиги возобновился прерванный из-за пандемии коронавируса сезон. Команды начали плей-офф с 1/4 финала. Серии проходят до трёх побед. После двух матчей в трёх парах счёт 2-0 в пользу хозяев площадки. «КПРФ» и «Ухта» проведут первый и второй матчи 3 и 4 августа.

«Газпром-Югра» дважды уверенно разгромил «Новую генерацию» — 5:1 и 4:1. «Синара» в первом матче одолела «Норильский никель» со счётом 4:3, а во втором добилась победы – 2:1.

Победу «Тюмени» над самарским «Динамо» принёс гол Сергея Абрамовича (1:0). Вторая встреча соперников завершилась вничью – 3:3. В серии после матчевых пенальти точнее оказались тюменские футболисты – 3:1.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига. Четвертьфинал

Первый и второй матчи

«Тюмень» (Тюмень) — «Динамо» (Самара) – 1:0.

«Тюмень» (Тюмень) — «Динамо» (Самара) – 3:3 (по пен. – 3:1).

«Синара» (Екатеринбург) — «Норильский никель» (Норильск) – 4:3.

«Синара» (Екатеринбург) — «Норильский никель» (Норильск) – 2:1.

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Новая генерация» (Сыктывкар) – 5:1.

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Новая генерация» (Сыктывкар) – 4:1.