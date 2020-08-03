Дарья Клишина показала два фото в красивом наряде на берегу моря

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина на своей странице в «Инстаграме» опубликовала новый пост. Спортсменка выложила два свежих фото с отдыха.
«Возле моря забываешь обо всём, всё становится неважным и голова очищается от ненужных мыслей», — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Дарьи Клишиной.
Дарья Клишина — серебряный призёр чемпионата мира (2017), двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы (2014).
Клишина с 2013 года живёт и тренируется в США. Именно по этой причине в июле 2016 года Дарья стала единственной российской спортсменкой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к соревнованиям Олимпиады-2016 в Бразилии как нейтральный спортсмен.
Лучший результат спортсменки – 7,05 м – был показан в 2011 году на чемпионате Европы среди молодёжи.
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