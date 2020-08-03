Гимнастка Солдатова показала впечатляющую растяжку в коротких шортах. Фото
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новые фотографии на своей странице в «Инстаграме». На снимке спортсменка, одетая в блузку и короткие шорты, выполняет растяжку.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Это божественно».
«Как у тебя получается быть настолько гибкой?»
«Саша, даже если бы ты не была великой гимнасткой, я бы всё равно тебя любила».
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
Гимнастка Солдатова стала на колени и встала, красиво изогнувшись. Видео
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