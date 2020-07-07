Гимнастка Солдатова стала на колени и встала, красиво изогнувшись. Видео

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 22-летняя россиянка Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором показано, как она стала на колени, а затем встала, красиво изогнувшись.

«Пожалуй, моё любимое видео. Помните?» — подписала она видео.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

Ранее Александра Солдатова показала, как стукнула мячом об пол и дотянулась до него ногой в растяжке.