Российский велогонщик Власов выиграл гонку во Франции
Гонщик Astana Pro Team Александр Власов стал победителем однодневной гонки «Мон-Ванта Челлендж». Заезд состоялся во Франции — спортсмены покоряли дистанцию 182 км с вертикальным подъёмом на 4000 метров.
На 18 секунд ВЛасов опередил австралийца Ричи Порта из Trek — Segafredo, третьим финишировал француз Гийом Мартен (+59 секунд) из Cofidis, Solutions Crédits.
Видео доступно в официальном аккаунте Eurosport UK в «Твиттере».
Гонка «Мон-Ванта Челлендж» проводится во второй раз в истории. В 2019 её победителем стал испанец Хесус Эррада из Cofidis.
24-летний Власов является уроженцем Выборга. До 2020 года он на протяжении двух сезонов выступал в составе Gazprom Rus-Velo.
- 6 августа 2020
-
17:48
-
16:23
-
16:14
-
15:32
-
15:19
-
15:05
-
14:25
-
13:40
-
13:01
-
09:03
- 5 августа 2020
-
23:21
-
22:27
-
21:35
-
21:22
-
18:07
-
16:56
-
16:17
-
15:23
-
10:25
-
09:08
-
00:31
- 4 августа 2020
-
23:08
-
22:24
-
17:42
-
13:20
-
10:41
-
09:25
-
09:02
- 3 августа 2020
-
21:46
-
20:49
-
18:45
-
15:37
-
14:19
-
11:57
-
11:38
Партнерский контент