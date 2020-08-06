Российский велогонщик Власов выиграл гонку во Франции

Гонщик Astana Pro Team Александр Власов стал победителем однодневной гонки «Мон-Ванта Челлендж». Заезд состоялся во Франции — спортсмены покоряли дистанцию 182 км с вертикальным подъёмом на 4000 метров.



На 18 секунд ВЛасов опередил австралийца Ричи Порта из Trek — Segafredo, третьим финишировал француз Гийом Мартен (+59 секунд) из Cofidis, Solutions Crédits.

Видео доступно в официальном аккаунте Eurosport UK в «Твиттере».

Гонка «Мон-Ванта Челлендж» проводится во второй раз в истории. В 2019 её победителем стал испанец Хесус Эррада из Cofidis.



24-летний Власов является уроженцем Выборга. До 2020 года он на протяжении двух сезонов выступал в составе Gazprom Rus-Velo.