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Российский велогонщик Власов выиграл гонку во Франции

Российский велогонщик Власов выиграл гонку во Франции
Другие / Велоспорт 0

Гонщик Astana Pro Team Александр Власов стал победителем однодневной гонки «Мон-Ванта Челлендж». Заезд состоялся во Франции — спортсмены покоряли дистанцию 182 км с вертикальным подъёмом на 4000 метров.

На 18 секунд ВЛасов опередил австралийца Ричи Порта из Trek — Segafredo, третьим финишировал француз Гийом Мартен (+59 секунд) из Cofidis, Solutions Crédits.

Видео доступно в официальном аккаунте Eurosport UK в «Твиттере».

Гонка «Мон-Ванта Челлендж» проводится во второй раз в истории. В 2019 её победителем стал испанец Хесус Эррада из Cofidis.

24-летний Власов является уроженцем Выборга. До 2020 года он на протяжении двух сезонов выступал в составе Gazprom Rus-Velo.

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