Минспорт РФ выделил средства на оплату штрафа ВФЛА

Минспорт России направил Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) субсидию на развитие вида спорта. Также субсидия выделена на выплату штрафа организации, который ВФЛА должна заплатить World Athletics за нарушения антидопинговых правил.

«Одним из приоритетов деятельности Минспорта России является развитие лёгкой атлетики в стране (спорт высших достижений и массовый спорт), подготовка спортивного резерва, защита интересов российских спортсменов, восстановление права российских атлетов участвовать в международных соревнованиях, возобновление полноправного членства ВФЛА в World Athletics», — говорится в сообщении Минспорта.

ВФЛА должна выплатить штраф в размере более $ 5 млн. Штраф был начислен за нарушения и фальсификацию документов в деле прыгуна в высоту Данила Лысенко. Средства организация должна была перечислить до 1 июля, но не сделала этого. В итоге World Athletics перестала рассматривать заявки российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса.