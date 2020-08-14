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Олимпийская чемпионка Алла Шишкина попросила подписчиков дать отпускные советы

Олимпийская чемпионка Алла Шишкина попросила подписчиков дать отпускные советы
Другие / Водные виды спорта 0

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы по синхронному плаванию Алла Шишкина опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка попросила посоветовать ей, куда отправиться в отпуск.

«Мы заехали на заключительный сбор в этом сезоне. Сегодня взяли тесты, а это значит, что завтра начнутся тренировки. А потом отпуск…

И тут остро встаёт вопрос о том, что делать и куда бежать? Страны открываются одна за одной: Турция, Абхазия, Танзания, Хорватия… выбор большой, но вирус никуда не делся и ехать страшно.

Российские курорты тоже открыты и до них можно добраться на машине, обезопасив себя от мест большого скопления людей, но это потеря дней на дорогу, а эти отпускные деньки на вес золота.

Дайте советы, поделитесь своими мыслями. Как собираетесь отдыхать? Или может уже съездили?» — написала Шишкина в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Шишкиной.

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