Трёхкратный чемпион мира по стрельбе Лапкин скончался в возрасте 79 лет

Трёхкратный чемпион мира бывший главный тренер сборной России по пулевой стрельбе Олег Лапкин умер на 80-м году жизни. Об этом сообщается на официальном сайте Стрелкового союза России (ССР).



«Стрелковый союз России и стрелковое сообщество скорбит и выражает самые искренние соболезнования родным и близким Олега Александровича. Светлая память о нём навсегда сохранится в сердцах людей, которые его знали», — гласит заявление, опубликованное на сайте.



Помимо трёх золотых медалей чемпиона мира 1970 года Лапкин 10 раз побеждал на чемпионатах Европы. Трижды брал серебро континентального первенства, один раз становился серебряным призёром чемпионата мира. С 1993 по 2008 год Лапкин был главным тренером сборной России по пулевой стрельбе.