Карлсен в третий раз сравнял счёт с Накамурой в Гранд-финале Magnus Carlsen Chess Tour

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен нанёс поражение американцу Хикару Накамуре в шестом матче финальной серии онлайн-турнира Magnus Carlsen Chess Tour.
Карлсен победил со счётом 3:1 и в третий раз сравнял счёт в серии – 3-3. Магнус ни разу не вёл в Гран-финале. Седьмой, решающий матч состоится в четверг, 20 августа.
Матчи турнира состоят из четырёх партий в быстрые шахматы. При равном счёте проводится «армагеддон».
В Гранд-финале участвовали четыре гроссмейстера, показавшие наилучшие результаты по итогам четырёх онлайн-турниров: Карлсен и россиянин Даниил Дубов — как победители, китаец Дин Лижэнь и Накамура — как показавшие наилучшие результаты среди остальных шахматистов. В полуфинальных встречах Карлсен обыграл представителя Китая, Накамура — россиянина.
Призовой фонд Гранд-финала составляет $ 300 тыс., всей серии соревнований — $ 1 млн.
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