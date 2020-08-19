Карлсен в третий раз сравнял счёт с Накамурой в Гранд-финале Magnus Carlsen Chess Tour

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен нанёс поражение американцу Хикару Накамуре в шестом матче финальной серии онлайн-турнира Magnus Carlsen Chess Tour.



Карлсен победил со счётом 3:1 и в третий раз сравнял счёт в серии – 3-3. Магнус ни разу не вёл в Гран-финале. Седьмой, решающий матч состоится в четверг, 20 августа.



Матчи турнира состоят из четырёх партий в быстрые шахматы. При равном счёте проводится «армагеддон».



В Гранд-финале участвовали четыре гроссмейстера, показавшие наилучшие результаты по итогам четырёх онлайн-турниров: Карлсен и россиянин Даниил Дубов — как победители, китаец Дин Лижэнь и Накамура — как показавшие наилучшие результаты среди остальных шахматистов. В полуфинальных встречах Карлсен обыграл представителя Китая, Накамура — россиянина.



Призовой фонд Гранд-финала составляет $ 300 тыс., всей серии соревнований — $ 1 млн.