ВАДА проверит российскую вакцину от коронавируса на предмет допинга

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) оценит антидопинговую безопасность вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.



«Мы не можем гадать на эту тему, не зная компонентов, входящих в состав этих вакцин, которые все еще находятся в стадии разработки», — среди прочего заявили в ВАДА.



Напомним, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Её название «Спутник V». Вакцина была разработана коллективом лаборатории клеточной микробиологии отдела медицинской микробиологии Национального Центра микробиологии и эпидемиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ под руководством доктора медицинских наук, член-корреспондента РАН Д. Ю. Логунова, который разрабатывал также вакцины против вирусов Эбола и MERS.