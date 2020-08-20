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ВАДА проверит российскую вакцину от коронавируса на предмет допинга

ВАДА проверит российскую вакцину от коронавируса на предмет допинга
Другие / Прочие виды спорта 0

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) оценит антидопинговую безопасность вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

«Мы не можем гадать на эту тему, не зная компонентов, входящих в состав этих вакцин, которые все еще находятся в стадии разработки», — среди прочего заявили в ВАДА.

Напомним, 11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса. Её название «Спутник V». Вакцина была разработана коллективом лаборатории клеточной микробиологии отдела медицинской микробиологии Национального Центра микробиологии и эпидемиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ под руководством доктора медицинских наук, член-корреспондента РАН Д. Ю. Логунова, который разрабатывал также вакцины против вирусов Эбола и MERS.

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