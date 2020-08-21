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Российский чемпион мира по борьбе выгнал со свадьбы свою невесту за откровенные видео

Российский чемпион мира по борьбе выгнал со свадьбы свою невесту за откровенные видео
Другие / Борьба 0

Скандалом завершилась свадьба двукратного чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова, которая проходила во Владикавказе. Как сообщает НТВ, спортсмен с позором выгнал супругу прямо в разгар торжества.

Причиной столь резкого решения стали видеозаписи, которые были сброшены недоброжелателем некоторым гостям свадьбы. На роликах невеста Сидакова позирует в полуобнажённом виде. Автор рассылки при этом заявлял, что в прошлом избранница спортсмена работала в сфере эскорт-услуг.

По некоторым данным, Сидаков узнал, что ранее девушка крутила роман с женатым мужчиной. Видео же, якобы, прислала обиженная супруга того самого мужчины.

После случившегося девушка удалила все аккаунты в социальных сетях, а родственники Заурбека увезли его из города.

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Источник: НТВ

Автор: Никита Сакун

Заглавное фото: Из личного архива Заурбека Сидакова

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