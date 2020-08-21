Российский чемпион мира по борьбе выгнал со свадьбы свою невесту за откровенные видео

Скандалом завершилась свадьба двукратного чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова, которая проходила во Владикавказе. Как сообщает НТВ, спортсмен с позором выгнал супругу прямо в разгар торжества.



Причиной столь резкого решения стали видеозаписи, которые были сброшены недоброжелателем некоторым гостям свадьбы. На роликах невеста Сидакова позирует в полуобнажённом виде. Автор рассылки при этом заявлял, что в прошлом избранница спортсмена работала в сфере эскорт-услуг.



По некоторым данным, Сидаков узнал, что ранее девушка крутила роман с женатым мужчиной. Видео же, якобы, прислала обиженная супруга того самого мужчины.



После случившегося девушка удалила все аккаунты в социальных сетях, а родственники Заурбека увезли его из города.