Минспорт России отменил обязательное тестирование на коронавирус перед соревнованиями

Министерство спорта Российской Федерации внесло дополнения и изменения в Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утверждённый 31 июля 2020 года, сообщает пресс-служба организации.
Документ, согласованный с Роспотребнадзором, упрощает ряд организационных процедур. В частности, Роспотребнадзор изменил требования к обязательному тестированию участников на наличие COVID-19. Теперь документ допускает проведение тестов ПЦР только в случае наличия такой необходимости, устанавливаемой санитарными врачами на местах.
Кроме того разрешено проведение официальных церемоний, пресс-конференций, но при условии соблюдения участниками масочного режима.
Также в документе дополнены рекомендациями по размещению участников соревнований.
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