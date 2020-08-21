Минспорт России отменил обязательное тестирование на коронавирус перед соревнованиями

Министерство спорта Российской Федерации внесло дополнения и изменения в Регламент по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утверждённый 31 июля 2020 года, сообщает пресс-служба организации.

Документ, согласованный с Роспотребнадзором, упрощает ряд организационных процедур. В частности, Роспотребнадзор изменил требования к обязательному тестированию участников на наличие COVID-19. Теперь документ допускает проведение тестов ПЦР только в случае наличия такой необходимости, устанавливаемой санитарными врачами на местах.

Кроме того разрешено проведение официальных церемоний, пресс-конференций, но при условии соблюдения участниками масочного режима.

Также в документе дополнены рекомендациями по размещению участников соревнований.