Синхронистка Алла Шишкина показала, как сделать макияж под водой

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина показала, как сделать макияж под водой. В эксклюзивном видеоролике Шишкина нанесла на лицо тональный крем, накрасила губы и глаза (не забыла даже стрелки), а затем вынырнула из воды в образе, как из дорогого салона.

«Дорогусики мои любименькие. Ну наконец-то! Я готова показать вам свой туториал по макияжу.

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Не забудьте сделать пальчиковую гимнастику. Запаситесь листочком и ручкой. В этом видео собраны уникальные техники за 100 500 лет визажа. Записывайте и ничего не упустите. Готовы повторить?» — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме»