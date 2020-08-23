Синхронистка Алла Шишкина показала, как сделать макияж под водой
Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина показала, как сделать макияж под водой. В эксклюзивном видеоролике Шишкина нанесла на лицо тональный крем, накрасила губы и глаза (не забыла даже стрелки), а затем вынырнула из воды в образе, как из дорогого салона.
«Дорогусики мои любименькие. Ну наконец-то! Я готова показать вам свой туториал по макияжу.
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Не забудьте сделать пальчиковую гимнастику. Запаситесь листочком и ручкой. В этом видео собраны уникальные техники за 100 500 лет визажа. Записывайте и ничего не упустите. Готовы повторить?» — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме»
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