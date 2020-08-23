Анжелика Сидорова: уже понятно, что этот международный сезон пропускаем

Чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова выразила уверенность, что российские легкоатлеты полностью пропустят летний международный сезон, так как до сих пор никто из них так и не получил индивидуальный допуск от World Athletics на 2020 год.

«Хочется уже прыгнуть повыше и со спокойной душой уйти в отпуск. Я отпустила ситуацию. Уже понятно, что мы этот международный сезон пропускаем. Так бы я сидела и нервничала – успеем или не успеем, а я на то процентов уверена, что мы, к сожалению, никуда не поедем, как бы это ни было печально.

Что касается участия в чемпионате России, то возможны всякие обстоятельства – не только погодные. Если на Кубке России у меня что-то не пойдёт, скорее всего, поедем на чемпионат, чтобы закончить сезон на приятной ноте. Всегда лучше в отпуск уходить без чувства неудовлетворения собой", — приводит слова Сидоровой РИА «Новости».