Вик Уайлд: расизм и жестокость полиции — лишь часть того, во что превратилось движение BLM

Российский сноубордист американского происхождения двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд поделился мнением о движении Black Lives Matter («Жизни чёрных имеют значение»).



«Меня тревожит, что американские СМИ, похоже, подают тему однобоко, рассказывают только о жестокости полиции. Всё же не так просто, что копы плохие или темнокожие угнетаются.



Полиция, кажется, боится. Чернокожие в Америке оказываются в ловушке бедных общин куда чаще, чем белые. Всё из-за политики правительства США, восходящей к временам отмены рабства. Статистика показывает, что вероятность перемещения вверх из таких общин минимальна. Насколько помню, менее одного процента. Замкнутый круг. В итоге у нас есть сообщества, которые порождают насилие, и полицейские, которые боятся войти в эти сообщества.



Проблема не исчезнет, пока правительство США не поддержит сообщества с низким доходом. Если эти протесты вынудят правительство США исправить свои ошибки, я полностью за. Но, к сожалению, мне кажется, ничего не изменится.



Движение BLM приносит прибыль. Бренды капитализируются, их список очень длинный. Они просто следят за импульсом и извлекают из него выгоду. Отстой, но в этом ничего нового. И, когда ситуация изменится, многие другие будут извлекать выгоду из того, что будет нав повестке дальше. Это показывает, насколько эгоистично человечество.



Никогда не бывает однозначного хорошего, плохого, правильного или неправильного. У людей есть глубокие эгоистические интересы во всём, что они делают. Расизм и жестокость полиции — лишь небольшая часть того, во что превратилось движение BLM», — цитирует Уайлда «Спорт-экспресс».