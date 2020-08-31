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Олимпийские чемпионки Мамун и Боброва посоревновались в SUP-сёрфинге

Олимпийские чемпионки Мамун и Боброва посоревновались в SUP-сёрфинге
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийские чемпионки Маргарита Мамун и Екатерина Боброва на своих страницах в «Инстаграме» рассказали об участии в соревнованиях по SUP-сёрфингу.

«Всегда интересно пробовать что-то новое! Это был невероятный опыт. Мы с девчонками: Маргаритой Мамун, Еленой Радионовой, Эммой Гаджиевой, Натальей Булычёвой, Алиной Агеевой, Анастасией Нифонтовой и Анастасией Тукмачёвой — участвовали в показательном заплыве на SUP-сёрфах в рамках Кубка братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ! И я хочу сказать, что я готова взять реванш!» — написала Боброва.

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».

«В последний день лета делюсь с вами фотографиями со вчерашнего супердня! Спасибо за поддержку, мои дорогие! Надеюсь, вы отлично провели это короткое, но жаркое лето!» — написала Мамун.

Фото можно посмотреть на странице Маргариты Мамун в «Инстаграме».

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