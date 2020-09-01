Словенец Примож Роглич выиграл четвёртый этап «Тур де Франс»

Словенский велогонщик Примож Роглич, представляющий команду Jumbo Vista, стал победителем четвёртого этапа веломногодневки «Тур де Франс». Вторым финишировал его соотечественник Тажей Почагар, выступающий за команду UAE-Team Emirates. Тройку лучших замкнул француз Гийом Мартен из Cofidis.

Лучшим из россиян стал Ильнур Закарин из команды CCC. Он показал 54-е время. Павел Сиваков, представляющий Ineos Grenadiers, завершил этап на 139-м месте.

В общем зачёте лидерство сохранил француз Жюлиан Алафилипп (Deceunick-Quick Step).

Велошоссе. «Тур де Франс». 4-й этап

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo Vista)

2. Тажей Почагар (Словения,UAE-Team Emirates)

3. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) …

54. Ильнур Закарин (Россия, CCC) …

139. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers)

Общий зачёт после 4-го этапа

1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step) – 18:07.04

2. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – +0.04

3. Примож Роглич (Словения, Jumbo Vista) – +0.07…

49. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – +8.02…

172. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) – +1.06.58