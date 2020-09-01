Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Словенец Примож Роглич выиграл четвёртый этап «Тур де Франс»

Словенец Примож Роглич выиграл четвёртый этап «Тур де Франс»
Другие / Велоспорт 0

Словенский велогонщик Примож Роглич, представляющий команду Jumbo Vista, стал победителем четвёртого этапа веломногодневки «Тур де Франс». Вторым финишировал его соотечественник Тажей Почагар, выступающий за команду UAE-Team Emirates. Тройку лучших замкнул француз Гийом Мартен из Cofidis.
Лучшим из россиян стал Ильнур Закарин из команды CCC. Он показал 54-е время. Павел Сиваков, представляющий Ineos Grenadiers, завершил этап на 139-м месте.

В общем зачёте лидерство сохранил француз Жюлиан Алафилипп (Deceunick-Quick Step).

Велошоссе. «Тур де Франс». 4-й этап

1. Примож Роглич (Словения, Jumbo Vista)
2. Тажей Почагар (Словения,UAE-Team Emirates)
3. Гийом Мартен (Франция, Cofidis) …
54. Ильнур Закарин (Россия, CCC) …
139. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers)

Общий зачёт после 4-го этапа

1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Deceuninck – Quick Step) – 18:07.04
2. Адам Йейтс (Великобритания, Mitchelton-Scott) – +0.04
3. Примож Роглич (Словения, Jumbo Vista) – +0.07…
49. Ильнур Закарин (Россия, CCC) – +8.02…
172. Павел Сиваков (Россия, INEOS Grenadiers) – +1.06.58

Австралиец Калеб Юэн выиграл третий этап «Тур де Франс»
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020