В новом розыгрыше чемпионата России по мини-футболу примут участие девять команд

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев рассказал о грядущем розыгрыше чемпионата страны среди команд Суперлиги. По словам Алиева, участие в турнире примут девять команд. Грозненский «Беркут», отказавшийся от выступления, заменит нижегородское «Торпедо».
«В стартующем 12 сентября розыгрыше Суперлиги примут участие девять команд. К сожалению, из-за пандемии COVID-19 с прошлого розыгрыша снялся „Беркут“. Ассоциация выполняет свои задачи, мы развиваем Высшую лигу, которая на протяжении даже сложных лет даёт нам клубы для Суперлиги. В этом году такой командой стал нижегородский „Оргхим“, переименованный в „Торпедо“. В следующем сезоне этот клуб сыграет в Суперлиге.
Конечно, снятие «Беркута» расстроило, тем более южный регион очень перспективный для развития мини-футбола, но полноценно ассоциация не может влиять на процессы внутри клубов», — цитирует Алиева РИА «Новости».
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