Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

В новом розыгрыше чемпионата России по мини-футболу примут участие девять команд

В новом розыгрыше чемпионата России по мини-футболу примут участие девять команд
Другие / Мини-футбол 0

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев рассказал о грядущем розыгрыше чемпионата страны среди команд Суперлиги. По словам Алиева, участие в турнире примут девять команд. Грозненский «Беркут», отказавшийся от выступления, заменит нижегородское «Торпедо».

«В стартующем 12 сентября розыгрыше Суперлиги примут участие девять команд. К сожалению, из-за пандемии COVID-19 с прошлого розыгрыша снялся „Беркут“. Ассоциация выполняет свои задачи, мы развиваем Высшую лигу, которая на протяжении даже сложных лет даёт нам клубы для Суперлиги. В этом году такой командой стал нижегородский „Оргхим“, переименованный в „Торпедо“. В следующем сезоне этот клуб сыграет в Суперлиге.

Конечно, снятие «Беркута» расстроило, тем более южный регион очень перспективный для развития мини-футбола, но полноценно ассоциация не может влиять на процессы внутри клубов», — цитирует Алиева РИА «Новости».

МФК «КПРФ» впервые в истории стал чемпионом России по мини-футболу
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020