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Гандболистки «Ростова-Дон» обыграли ЦСКА и стали обладательницами Суперкубка России

Гандболистки «Ростова-Дон» обыграли ЦСКА и стали обладательницами Суперкубка России
Другие / Гандбол 0

Определился обладатель Суперкубка России по гандболу среди женщин. Переиграв ЦСКА со счётом 27:20, очередной трофей в копилку отправили представительницы «Ростова-Дон».

Напомним, «Ростов-Дон» — обладатель Кубка России. В финале турнира ростовчанки также играли с ЦСКА. Золотые медали чемпионата России также достались ростовчанкам. ЦСКА в чемпионате стал третьим.

Таким образом, «Ростов-Дон» стал шестикратным обладателем Суперкубка России. В последний раз этот трофей ростовчанкам не удалось выиграть в 2014 году. В активе клуба 10 побед в национальном Кубке и шесть золотых медалей чемпионата России.

Стоит отметить, что ЖГК ЦСКА был основан в 2019 году, после чего сразу же был включён в розыгрыш чемпионата и Кубка России.

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