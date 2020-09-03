Гимнастка Кудрявцева показала своего новорождённого ребёнка. Его отец — хоккеист Кугрышев

Серебряная медалистка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Яна Кудрявцева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото с мужем, хоккеистом «Салавата Юлаева» Дмитрием Кугрышевым, и новорождённым ребёнком.

«Пожелайте нам удачи. В добрый путь», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Яны Кудрявцевой.

Впервые Кугрышев и Кудрявцева стали родителями в конце 2018 года.

Дмитрий Кугрышев — чемпион мира 2007 года среди юниорских команд, двукратный обладатель Кубка Континента и серебряный призёр Кубка Гагарина (2016).

22-летняя Кудрявцева вышла замуж за 28-летнего Кугрышева летом 2018 года. В 2017-м Яна объявила о завершении спортивной карьеры.