Гимнастка Кудрявцева показала своего новорождённого ребёнка. Его отец — хоккеист Кугрышев
Серебряная медалистка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро, 13-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Яна Кудрявцева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото с мужем, хоккеистом «Салавата Юлаева» Дмитрием Кугрышевым, и новорождённым ребёнком.
«Пожелайте нам удачи. В добрый путь», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Яны Кудрявцевой.
Впервые Кугрышев и Кудрявцева стали родителями в конце 2018 года.
Дмитрий Кугрышев — чемпион мира 2007 года среди юниорских команд, двукратный обладатель Кубка Континента и серебряный призёр Кубка Гагарина (2016).
22-летняя Кудрявцева вышла замуж за 28-летнего Кугрышева летом 2018 года. В 2017-м Яна объявила о завершении спортивной карьеры.
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