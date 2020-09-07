«Если бы мы могли замедлять время в жизни». Никита Нагорный сделал сальто над перекладиной
Действующий чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике в многоборье Никита Нагорный на своей странице в «Инстаграме» опубликовал видео, на котором исполняет сложный элемент на перекладине. Нагорный исполнил сальто над планкой.
«Представьте, если бы мы могли замедлять время в жизни. Как вам?» — подписал видео Нагорный.
Видео можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».
Нагорный — трёхкратный чемпион мира. В 2019 году кроме золота в многоборье Никита одержал победу в опорном прыжке, а также помог сборной России впервые за 28 лет выиграть командное многоборье. В активе Нагорного шесть золотых медалей чемпионата Европы и командное серебро летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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