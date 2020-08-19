«Ни одно пузо не пострадало». Гимнаст Нагорный эффектно прыгнул в воду

Российский гимнаст Никита Нагорный выложил на своей странице в «Инстаграме» новое видео. На нём спортсмен выполняет прыжок в воду.



«Как вам такая бомбита? Ни одно пузо в этом видео не пострадало. Как вам брызги — от 0 до 10?» — написал Нагорный.

Видео доступно в «инстаграме» Никиты Нагорного.



23-летний Нагорный — трёхкратный чемпион мира 2019 года, шестикратный чемпион Европы (2015, 2016, 2018, 2019), серебряный призёр летних Олимпийских игр 2016 года. В 2018 году Никита женился на призёре Олимпийских игр гимнастке Дарье Спиридоновой. За выступление на Играх-2016 Нагорный был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Ранее Нагорный и его жена, чемпионка мира по спортивной гимнастике в упражнении на брусьях Дарья Спиридонова, устроили фотосессию на автомойке.