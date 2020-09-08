«Нежная принцесса или коня на скаку остановит?» Алла Шишкина — о современных женщинах

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина поделилась мнением о роли женщины в современном мире.
«Нежная принцесса или коня на скаку остановит? Современные реалии диктуют, что женщина — это не только мама и жена, но и активный гражданин, хороший работник, готовый выполнять самые сложные поручения.
А ещё надо заниматься спортом, быть стройной, подтянутой, ухоженной, правильно питаться и заниматься психологическим здоровьем, чтобы никого не напрягать своими непроработанными детскими проблемами.
⠀
Что касается профессиональных спортсменок, то тут наваливается даже не двойная, а тройная ответственность, ведь ещё нужно защищать честь Родины и не упасть в грязь лицом. Поверьте мне, что и физически и морально это сложно.
⠀
Традиционное общество говорит, что женщине нужно, в первую очередь, быть мягкой и нежной с детьми, внимательной и любящей с мужем. С другой стороны, психологи советуют заниматься саморазвитием и тем, что, действительно, приносит удовольствие.
⠀
Как совместить всё и сразу и не превратиться в робота-универсала? Какие лайфхаки используете, чтобы сохранить баланс и не потерять себя?» — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».
- 8 сентября 2020
-
00:47
- 7 сентября 2020
-
22:01
-
21:40
-
21:13
-
20:20
-
18:09
-
17:37
-
15:32
-
15:25
-
14:19
-
12:04
-
11:18
- 6 сентября 2020
-
21:38
-
20:45
-
20:13
-
18:33
-
18:23
-
13:28
-
00:16
- 5 сентября 2020
-
23:38
-
22:16
-
21:47
-
19:40
-
19:01
-
18:13
-
18:01
-
17:55
-
17:45
-
17:35
-
17:01
-
16:28
-
15:39
-
15:19
-
12:37
-
12:28