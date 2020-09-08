«Нежная принцесса или коня на скаку остановит?» Алла Шишкина — о современных женщинах

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина поделилась мнением о роли женщины в современном мире.

«Нежная принцесса или коня на скаку остановит? Современные реалии диктуют, что женщина — это не только мама и жена, но и активный гражданин, хороший работник, готовый выполнять самые сложные поручения.

А ещё надо заниматься спортом, быть стройной, подтянутой, ухоженной, правильно питаться и заниматься психологическим здоровьем, чтобы никого не напрягать своими непроработанными детскими проблемами.

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Что касается профессиональных спортсменок, то тут наваливается даже не двойная, а тройная ответственность, ведь ещё нужно защищать честь Родины и не упасть в грязь лицом. Поверьте мне, что и физически и морально это сложно.

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Традиционное общество говорит, что женщине нужно, в первую очередь, быть мягкой и нежной с детьми, внимательной и любящей с мужем. С другой стороны, психологи советуют заниматься саморазвитием и тем, что, действительно, приносит удовольствие.

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Как совместить всё и сразу и не превратиться в робота-универсала? Какие лайфхаки используете, чтобы сохранить баланс и не потерять себя?» — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».