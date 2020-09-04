Олимпийская чемпионка Шишкина: поражают люди, у которых совесть и воспитание за плинтусом

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как относится к хейтерам.
«Меня поражают люди, которые скрывают своё лицо за картинками, имена за никами, а совесть и воспитание за плинтусом. Ещё несколько лет назад такие комментарии меня задевали и я даже могла заплакать, но спустя время что-то во мне изменилось.
Нет, я не стала чёрствой, как двухнедельный пряник, но и плакать из-за комментов не стану. Гораздо обиднее получать негатив от близких людей, чьё мнение тебе действительно важно.
Нам всем нужно учиться абстрагироваться от слухов, сплетен и того, что говорят за глаза. Хейтеры в интернете, по сути, занимаются этим. Я уверена, что, встретив меня на улице, мало кто осмелился бы сказать мне то, что напечатал в Сети», — написала она в своём «инстаграме».
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