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Олимпийская чемпионка Шишкина: поражают люди, у которых совесть и воспитание за плинтусом

Олимпийская чемпионка Шишкина: поражают люди, у которых совесть и воспитание за плинтусом
Другие / Водные виды спорта 0

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала, как относится к хейтерам.

«Меня поражают люди, которые скрывают своё лицо за картинками, имена за никами, а совесть и воспитание за плинтусом. Ещё несколько лет назад такие комментарии меня задевали и я даже могла заплакать, но спустя время что-то во мне изменилось.

Нет, я не стала чёрствой, как двухнедельный пряник, но и плакать из-за комментов не стану. Гораздо обиднее получать негатив от близких людей, чьё мнение тебе действительно важно.

Нам всем нужно учиться абстрагироваться от слухов, сплетен и того, что говорят за глаза. Хейтеры в интернете, по сути, занимаются этим. Я уверена, что, встретив меня на улице, мало кто осмелился бы сказать мне то, что напечатал в Сети», — написала она в своём «инстаграме».

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