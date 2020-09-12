«Не расслаблялась, а ещё больше нервничала». Алла Шишкина — о работе с психологом

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина высказала мнение о необходимости психолога в спорте или её отсутствии.
«Нужен ли психолог в спорте? Честно признаюсь, что мне сложно ответить на этот вопрос, потому что в нашей команде психолога нет.
⠀
Несколько раз приезжали молодые ребята и делали психологические тесты. Мы отвечали на ряд вопросов до тренировки и после — и так в течение недели. Нажимали на загорающиеся в разной последовательности красные и зелёные кнопочки, рассказывали о своём внутреннем состоянии. Потом они уехали и больше не приезжали, думаю, что скорее всего писали какие-то научные работы или диссер.
⠀
Ещё был опыт работы с… даже не знаю, как называется этот специалист. Когда мы все ложились в рядок, закрывали глаза, нам включали расслабляющую музыку, и мужчина монотонным голосом проговаривал, как наши руки, ноги и остальные части тела расслабляются. Скорее всего, хотели, чтобы мы расслабились с помощью медитации, но мне этот способ категорически не подошёл. Я постоянно подглядывала и смотрела на часы, чтобы быстрее пойти на обед и спать. Я не то, что не расслаблялась, а ещё больше нервничала.
⠀
Знаю, что у некоторых спортсменов случаются моменты ступора, когда что-то мешает выйти и сделать всё на максимум, и тогда прибегают к помощи психолога.
⠀
Мне было бы интересно узнать, как именно помогли и получилось ли преодолеть барьер и начать выступать лучше. Я таких кейсов не знаю», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».
- 12 сентября 2020
-
00:52
-
00:21
- 11 сентября 2020
-
23:34
-
20:13
-
19:56
-
19:21
-
17:25
-
16:02
-
14:05
-
13:33
-
11:18
-
10:05
-
09:18
- 10 сентября 2020
-
23:33
-
22:47
-
21:58
-
20:04
-
19:13
-
19:00
-
17:31
-
17:18
-
16:28
-
15:42
-
15:35
-
15:27
-
11:16
-
10:34
-
10:14
-
10:02
- 9 сентября 2020
-
22:13
-
20:44
-
19:34
-
18:58
-
17:28
-
16:45