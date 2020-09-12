«Не расслаблялась, а ещё больше нервничала». Алла Шишкина — о работе с психологом

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина высказала мнение о необходимости психолога в спорте или её отсутствии.

«Нужен ли психолог в спорте? Честно признаюсь, что мне сложно ответить на этот вопрос, потому что в нашей команде психолога нет.

⠀

Несколько раз приезжали молодые ребята и делали психологические тесты. Мы отвечали на ряд вопросов до тренировки и после — и так в течение недели. Нажимали на загорающиеся в разной последовательности красные и зелёные кнопочки, рассказывали о своём внутреннем состоянии. Потом они уехали и больше не приезжали, думаю, что скорее всего писали какие-то научные работы или диссер.

⠀

Ещё был опыт работы с… даже не знаю, как называется этот специалист. Когда мы все ложились в рядок, закрывали глаза, нам включали расслабляющую музыку, и мужчина монотонным голосом проговаривал, как наши руки, ноги и остальные части тела расслабляются. Скорее всего, хотели, чтобы мы расслабились с помощью медитации, но мне этот способ категорически не подошёл. Я постоянно подглядывала и смотрела на часы, чтобы быстрее пойти на обед и спать. Я не то, что не расслаблялась, а ещё больше нервничала.

⠀

Знаю, что у некоторых спортсменов случаются моменты ступора, когда что-то мешает выйти и сделать всё на максимум, и тогда прибегают к помощи психолога.

⠀

Мне было бы интересно узнать, как именно помогли и получилось ли преодолеть барьер и начать выступать лучше. Я таких кейсов не знаю», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».