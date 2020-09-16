Экс-глава IAAF осуждён за сокрытие положительных допинг-проб российских легкоатлетов

87-летний Ламин Диак, бывший глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций, приговорён к четырём годам лишения свободы за сокрытие положительных допинг-проб российских легкоатлетов, сообщает «Р-Спорт».

По данным источника, Диак был признан виновным в активной и пассивной коррупции и злоупотреблении доверием. Помимо этого, он будет оштрафован на € 500 тыс.

Сообщалось, с 2001 по 2012 год тесты более 800 легкоатлетов из разных стран мира, в том числе из России, вызывали подозрения. В IAAF знали о положительных пробах россиян, однако за вознаграждение Ламин Диак закрывал на это глаза, а деньги получал от бывшего президента ВФЛА Валентина Балахничёва.

Напомним, впервые Диак был арестован французской полицией в ноябре 2015 года.