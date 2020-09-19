Красильников и Стояновский вышли в 1/4 финала чемпионата Европы по пляжному волейболу

Чемпионы мира 2019 года по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в четвертьфинал чемпионата Европы, который проходит в Юрмале (Латвия).



В матче 1/8 финала россияне обыграли представителей Австрии Александра Хубера и Кристофа Дресслера — 2-0 (21:14, 21:19). За выход в полуфинал соревнований Красильников и Стояновский поспорят с волейболистами из Норвегии Хендриком Николаем Молом и Матиасом Бернтсеном.



В четвертьфинал чемпионата Европы пробилась ещё одна российская пара — Никита Лямин и Тарас Мыськив на стадии 1/8 финала обыграли Александра Самойлова и Яниса Смединса из Латвии (21:18, 22:20). В 1/4 финала их соперниками станут швейцарцы Марко Краттигер и Флориан Бреер.



Матчи четвертьфинала также пройдут в субботу, 19 сентября. Полуфиналы, матч за третье место и финал запланированы на воскресенье.