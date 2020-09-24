Чемпионка мира по велоспорту сорвалась с обрыва во время гонки. Видео

Американская велосипедистка Хлоэ Дигерт крайне неудачно завершила гонку чемпионата мира на время в Имоле (Италия). Во время прохождения крутого поворота 23-летняя спортсменка не удержалась на трассе и буквально вывалилась за её пределы. Хлоэ сорвалась в обрыв, откуда её извлекли врачи.

Дигерт при помощи вертолёта была отправлена в ближайший госпиталь. Сообщается, что никакой опасности для её жизни в настоящее время нет.



«Все, что мы знаем, — это то, что она в сознании и говорит», — отмечается в сообщении Федерации велоспорта США, которое опубликовано на сайте NBC Sports.



Стоит отметить, что к моменту падения Хлоэ лидировала в гонке. После её схода новой чемпионкой мира стала Анна ван де Брегген из Нидерландов. В 2019 году чемпионат мира выиграла именно Дигерт.