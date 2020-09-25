Чемпионка мира Дайгерт, сорвавшаяся с обрыва во время гонки, получила рваную рану ноги

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года американка Хлоэ Дайгерт получила рваную рану левой ноги, после того как сорвалась с обрыва в ходе гонки на чемпионате мира по велоспорту в итальянской Имоле. Об этом сообщается на сайте Союза велосипедистов США.
Напомним, во время прохождения крутого поворота 23-летняя Дайгерт не удержалась на трассе и буквально вывалилась за её пределы. Хлоэ сорвалась в обрыв, откуда её извлекли врачи. При помощи вертолёта её отправили в ближайший госпиталь.
«Помню, подумала: если смогу достать велосипед, получится ли победить? Потом я посмотрела вниз и увидела свою ногу.
Спасибо за все добрые пожелания. Я вернусь», — написала спортсменка на своей странице в «Твиттере».
К моменту падения Хлоэ лидировала в гонке. После её схода новой чемпионкой мира стала Анна ван де Брегген из Нидерландов. В 2019 году чемпионат мира выиграла именно Дайгерт.
- 25 сентября 2020
-
12:27
-
11:41
-
11:17
- 24 сентября 2020
-
23:47
-
22:16
-
16:58
-
15:44
-
15:40
-
12:53
-
11:11
-
09:46
- 23 сентября 2020
-
23:08
-
21:26
-
13:41
- 22 сентября 2020
-
21:22
-
15:47
-
12:36
-
12:12
- 21 сентября 2020
-
20:07
-
18:36
-
14:00
-
10:31
- 20 сентября 2020
-
23:27
-
21:15
-
20:41
-
18:22
-
16:01
-
15:27
-
14:05
- 19 сентября 2020
-
21:30
-
21:23
-
21:13
-
20:07
-
19:47
-
19:24