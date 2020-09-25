Чемпионка мира Дайгерт, сорвавшаяся с обрыва во время гонки, получила рваную рану ноги

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года американка Хлоэ Дайгерт получила рваную рану левой ноги, после того как сорвалась с обрыва в ходе гонки на чемпионате мира по велоспорту в итальянской Имоле. Об этом сообщается на сайте Союза велосипедистов США.

Напомним, во время прохождения крутого поворота 23-летняя Дайгерт не удержалась на трассе и буквально вывалилась за её пределы. Хлоэ сорвалась в обрыв, откуда её извлекли врачи. При помощи вертолёта её отправили в ближайший госпиталь.

«Помню, подумала: если смогу достать велосипед, получится ли победить? Потом я посмотрела вниз и увидела свою ногу.

Спасибо за все добрые пожелания. Я вернусь», — написала спортсменка на своей странице в «Твиттере».

К моменту падения Хлоэ лидировала в гонке. После её схода новой чемпионкой мира стала Анна ван де Брегген из Нидерландов. В 2019 году чемпионат мира выиграла именно Дайгерт.