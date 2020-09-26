World Athletics продлила срок рассмотрения дорожной карты ВФЛА до 1 марта 2021 года

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла решение продлить до 1 марта 2021 года срок, в течение которого должна быть рассмотрена дорожная карта для восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте международной организации.
Обновлённая дорожная карта была направлена в ВФЛА 31 августа. Рабочая группа World Athletics должна была одобрить документ до 30 сентября. Причиной продления срока рассмотрения называется тот факт, что ВФЛА в настоящее время не располагает ресурсами для подготовки подробного плана, который включал бы элементы, требуемые советом World Athletics.
Напомним, 12 марта World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в федерации. В комиссию должны войти представители комиссии спортсменов, Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Олимпийского комитета России, Министерства спорта России, а также два независимых эксперта, одним из которых сегодня, 26 сентября, стала бывший заместитель генерального директора РУСАДА Юрия Гануса Маргарита Пахноцкая.
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